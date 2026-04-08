Meteorología anuncia jornada inestable y temperaturas agradables

Se prevé una mejoría gradual de las condiciones climáticas con el correr de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

Para el jueves 9 de abril, el pronóstico indica un día con características similares en cuanto a la temperatura, manteniéndose el ambiente fresco a cálido. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sur. Se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C.

En tanto, el viernes 10 de abril se anticipa una leve elevación de la temperatura, con valores que irán desde los 17 °C hasta los 29 °C. El cielo continuará presentándose parcialmente nublado a nublado, con vientos del sur persistentes.