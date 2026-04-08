ABC en el Este
08 de abril de 2026 - 06:50

Meteorología anuncia jornada inestable y temperaturas agradables

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que este miércoles se presenta con un ambiente fresco a cálido en Ciudad del Este, acompañado de un cielo entre nublado y parcialmente nublado, vientos predominantes del sector sur y lloviznas durante las primeras horas del día.

Por ABC Color

Se prevé una mejoría gradual de las condiciones climáticas con el correr de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

Para el jueves 9 de abril, el pronóstico indica un día con características similares en cuanto a la temperatura, manteniéndose el ambiente fresco a cálido. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sur. Se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C.

En tanto, el viernes 10 de abril se anticipa una leve elevación de la temperatura, con valores que irán desde los 17 °C hasta los 29 °C. El cielo continuará presentándose parcialmente nublado a nublado, con vientos del sur persistentes.