Anuncian jornada fría a fresca y probabilidad de lluvias dispersas

Para el viernes se espera un clima fresco a cálido, nuevamente con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos soplarán inicialmente del sureste y posteriormente serán variables. La temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y 22°C de máxima.
En tanto, mañana, sábado, continuará el ambiente fresco a cálido en la capital del Alto Paraná, con temperaturas entre 16°C y 23°C. Meteorología anuncia lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos variables que luego cambiarán al sureste.