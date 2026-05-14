ABC en el Este
14 de mayo de 2026 a la - 06:57

Anuncian jornada fría a fresca y probabilidad de lluvias dispersas

Meteorología anuncia jornadas frías a frescas en el Este del país.
Meteorología anuncia jornadas frías a frescas en el Este del país. Emilce Ramirez

La Dirección de Meteorología prevé un ambiente frío en las primeras horas de este jueves en Ciudad del Este, con temperaturas mínimas de 7°C y máximas que alcanzarían los 22°C. El cielo se presentará mayormente nublado, con vientos variables que luego rotarán al sureste y probabilidad de lluvias dispersas durante la jornada.

Por ABC Color

Para el viernes se espera un clima fresco a cálido, nuevamente con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Los vientos soplarán inicialmente del sureste y posteriormente serán variables. La temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y 22°C de máxima.

En tanto, mañana, sábado, continuará el ambiente fresco a cálido en la capital del Alto Paraná, con temperaturas entre 16°C y 23°C. Meteorología anuncia lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos variables que luego cambiarán al sureste.