Frío y vientos del sur marcarán el inicio de semana laboral en Ciudad del Este

Para este lunes, se prevé una jornada fresca con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y 18°C de máxima. Los vientos soplarán del sector sur, favoreciendo un ambiente más frío durante las primeras horas del día y la noche.

Mañana, martes, se espera un descenso más marcado de la temperatura mínima, que llegaría a los 8°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. Meteorología pronostica un cielo escasamente nublado y persistencia de los vientos del sur, generando un amanecer frío y una tarde fresca.

Las mismas condiciones continuarían el miércoles 20 de mayo, con temperaturas entre 8°C y 19°C. El cielo se presentaría con poca nubosidad y el ambiente seguiría predominando fresco durante gran parte de la jornada.