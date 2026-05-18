ABC en el Este
18 de mayo de 2026 a la - 06:39

Frío y vientos del sur marcarán el inicio de semana laboral en Ciudad del Este

Un grupo de personas cubiertas de ropa de inverno transita sobre el paso peatonal del Puente de la Amistad, ante el clima frío encima del río Paraná.
Meteorología anuncian días frío en el este del país.Fredy Rafael Flores

La Dirección de Meteorología anuncia un inicio de semana laboral con ambiente fresco a frío en Ciudad del Este, acompañado de vientos predominantes del sur y escasa probabilidad de lluvias.

Por ABC Color

Para este lunes, se prevé una jornada fresca con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y 18°C de máxima. Los vientos soplarán del sector sur, favoreciendo un ambiente más frío durante las primeras horas del día y la noche.

Mañana, martes, se espera un descenso más marcado de la temperatura mínima, que llegaría a los 8°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. Meteorología pronostica un cielo escasamente nublado y persistencia de los vientos del sur, generando un amanecer frío y una tarde fresca.

Las mismas condiciones continuarían el miércoles 20 de mayo, con temperaturas entre 8°C y 19°C. El cielo se presentaría con poca nubosidad y el ambiente seguiría predominando fresco durante gran parte de la jornada.