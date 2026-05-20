Meteorología anuncia ambiente frío y lluvias hacia el viernes

Para este miércoles se prevé un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos provenientes del sur. Además, se anuncian neblinas en las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

El jueves continuará el clima frío a fresco, aunque con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y los 20°C de máxima.

En tanto, para el viernes se espera un leve aumento de la nubosidad y el ingreso de lluvias dispersas. La jornada se presentará fresca, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. La mínima prevista es de 12°C y la máxima de 17°C.