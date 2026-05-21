ABC en el Este
21 de mayo de 2026 a la - 06:51

Jornadas frías y lluvias desde mañana en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que Ciudad del Este tendrá un ambiente frío a fresco durante los próximos días, con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias desde este viernes.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé una jornada fría en las primeras horas y fresca por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste y presencia de neblinas durante la mañana. La temperatura mínima estimada es de 7°C, mientras que la máxima alcanzaría los 20°C.

En tanto, para mañana viernes, Meteorología anuncia un marcado descenso de la temperatura acompañado de condiciones inestables. El ambiente se presentará frío a fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 14°C.

Por su parte, el sábado continuará el ambiente fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. Además, se esperan lluvias dispersas durante gran parte de la jornada, aunque las condiciones irían mejorando progresivamente hacia el final del día.