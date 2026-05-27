Ambiente fresco y sin lluvias en el este del país

Para este miércoles se prevé una jornada fresca a cálida, con vientos provenientes del sureste. La temperatura mínima estimada es de 15°C y la máxima alcanzaría los 24°C.

Para mañana, jueves, el ambiente fresco durante las primeras horas, aunque el clima se tornará más cálido con el correr del día. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y se esperan lluvias dispersas. Los vientos serán variables. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 26°C.

En tanto, para el viernes se anuncia un aumento de la inestabilidad climática. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos seguirán siendo variables, con temperaturas que irán de 18°C a 23°C.

Las condiciones meteorológicas sugieren un cierre de semana marcado por mayor humedad e inestabilidad en la región este del país.

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