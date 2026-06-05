Temperaturas agradables marcarán el fin de semana en Ciudad del Este

Para este viernes, se prevé un día fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos provenientes del noreste y presencia de neblinas en las primeras horas. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y neblinas matinales. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 24°C de máxima.

En tanto, para el domingo, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad, pasando de parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.