ABC en el Este
05 de junio de 2026 a la - 06:50

Temperaturas agradables marcarán el fin de semana en Ciudad del Este

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Meteorología prevé una jornada agradable en Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE. El pronóstico meteorológico para los próximos días anuncia condiciones estables en la capital del Alto Paraná, con ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana y temperaturas más cálidas en el transcurso de la jornada.

Por ABC Color

Para este viernes, se prevé un día fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos provenientes del noreste y presencia de neblinas en las primeras horas. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y neblinas matinales. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 24°C de máxima.

En tanto, para el domingo, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad, pasando de parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.