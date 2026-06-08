Semana laboral arranca con lluvias dispersas

Para este lunes 8, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y 24°C de máxima. Los vientos serán variables durante gran parte de la jornada, rotando posteriormente al sector sur. Además, se anuncian lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales.

Las condiciones lluviosas continuarían el martes, cuando el tiempo se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas previstas estarán entre 16°C y 22°C, con probabilidad de precipitaciones dispersas a lo largo del día.

En tanto, para el miércoles, el pronóstico indica un ambiente más fresco, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Persistirá la abundante nubosidad y se prevén nuevamente lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos serán variables.