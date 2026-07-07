Continuará el ambiente frío con paulatino ascenso de la temperatura hacia el jueves

Para este martes, se espera una jornada fría a fresca, con cielo parcialmente nublado, vientos del sector sureste que luego serán variables y presencia de neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C.

El miércoles persistirá el ambiente frío en las primeras horas, con condiciones que se tornarán frescas durante el día. El cielo estará escasamente nublado y los vientos serán variables, rotando posteriormente al noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 5 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Para el jueves, el pronóstico indica un cambio más marcado en las condiciones térmicas. La jornada comenzará con un ambiente frío, pero por la tarde se espera un clima cálido.

El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego serán variables. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a los 23 °C.

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