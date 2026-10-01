Meteorología anuncia una jornada fresca a cálida y lluvias

Para este jueves, se espera un ambiente fresco a cálido, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas durante la jornada, aunque posteriormente se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas.

Para mañana, viernes, se presentará nuevamente fresco a cálido, con una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

Para el sábado, Meteorología pronostica un ambiente fresco a cálido, con temperaturas entre 18 °C y 29 °C. El cielo estará mayormente nublado y se esperan vientos moderados del norte, que posteriormente serían variables.

Hacia el final de la jornada del sábado aumentaría la inestabilidad, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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