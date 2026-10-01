ABC en el Este
01 de octubre de 2026 a la - 06:47

Meteorología anuncia una jornada fresca a cálida y lluvias

La Dirección de Meteorología anuncia otra jornada con probabilidad de lluvias en Ciudad del Este.
La Dirección de Meteorología anuncia otra jornada con probabilidad de lluvias en Ciudad del Este.abc color

La Dirección de Meteorología anuncia jornadas de temperaturas frescas a cálidas para Ciudad del Este, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias dispersas durante este jueves.

Por ABC Color

Para este jueves, se espera un ambiente fresco a cálido, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas durante la jornada, aunque posteriormente se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas.

Para mañana, viernes, se presentará nuevamente fresco a cálido, con una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

Para el sábado, Meteorología pronostica un ambiente fresco a cálido, con temperaturas entre 18 °C y 29 °C. El cielo estará mayormente nublado y se esperan vientos moderados del norte, que posteriormente serían variables.

Hacia el final de la jornada del sábado aumentaría la inestabilidad, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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