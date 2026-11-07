Anuncian fin de semana lluvioso para el Este

Desde la madrugada de este sábado, núcleos de tormentas se desarrollaron sobre el territorio nacional. Esta condición persistiría durante el transcurso de la jornada.

Para hoy se prevé un ambiente cálido a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que luego rotarían al sector sur, de intensidad moderada.

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También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, con una posterior mejoría. La temperatura mínima prevista es de 19 °C y la máxima, de 27 °C.

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Las condiciones de inestabilidad tenderían a mejorar rápidamente durante la jornada. Tras las precipitaciones, los vientos rotarían al sector sur y soplarían con intensidad leve a moderada, por lo que el ambiente se tornaría ligeramente fresco durante la noche.

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Para mañana, domingo, se pronostica un amanecer fresco, con vientos del sur y cielo nublado a parcialmente nublado. La temperatura mínima prevista es de 15 °C y la máxima, de 25 °C.