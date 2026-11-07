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ABC en el Este
07 de noviembre de 2026 - 01:16

Ciudad del Este: al grito de “¡Sí se pudo!”, celebran la destitución de Santiago Peña

Joven con megáfono dirige a un grupo de manifestantes, muchos llevan camisetas rojas y blancas en ambiente nocturno.
Los manifestantes se trasladaron hasta la sede de la Gobernación de Alto Paraná.Tereza Fretes Alonso

Tras la aprobación de la expulsión de Santiago Peña de la Presidencia del Poder Ejecutivo, manifestantes que iniciaron su movilización en la zona céntrica de Ciudad del Este se trasladaron hasta la sede de la Gobernación de Alto Paraná, donde celebraron la decisión al grito de “¡Sí se pudo!“.

Por ABC Color

En su mayoría jóvenes, los manifestantes realizaron una sentata frente a la institución departamental y expresaron su satisfacción por la destitución de Peña.

Durante la movilización, los participantes también cuestionaron la elección de Pedro Alliana como sucesor, a quien calificaron como el nuevo “títere” de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “¿Cómo puede ser Pedro Alliananuestro presidente? ¡Con eso no! ¡No hay cambio, no hay cambio!”, reclamaron durante los discursos.

Mujeres y hombres sentados, algunos con camisetas rojas y blancas, aplauden mientras sostienen carteles en una protesta nocturna.
Los manifestantes frente a la Gobernación de Alto Paraná.

Los manifestantes también lamentaron el desvío de los recursos públicos que, según expresaron, debían destinarse a medicamentos, cirugías y otros servicios esenciales para la ciudadanía.

En otro momento, uno de los participantes dirigió sus críticas a los políticos locales, en especial al concejal más joven de Ciudad del Este, Israel Barreto, a quien cuestionó públicamente por su ausencia en la movilización.

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«¿Dónde estás, Israel Barreto? ¿Dónde estás, Israel Barreto?», insistió el manifestante ante los presentes.

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