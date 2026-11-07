Ciudad del Este: al grito de “¡Sí se pudo!”, celebran la destitución de Santiago Peña

En su mayoría jóvenes, los manifestantes realizaron una sentata frente a la institución departamental y expresaron su satisfacción por la destitución de Peña.

Durante la movilización, los participantes también cuestionaron la elección de Pedro Alliana como sucesor, a quien calificaron como el nuevo “títere” de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “¿Cómo puede ser Pedro Alliananuestro presidente? ¡Con eso no! ¡No hay cambio, no hay cambio!”, reclamaron durante los discursos.

Los manifestantes también lamentaron el desvío de los recursos públicos que, según expresaron, debían destinarse a medicamentos, cirugías y otros servicios esenciales para la ciudadanía.

En otro momento, uno de los participantes dirigió sus críticas a los políticos locales, en especial al concejal más joven de Ciudad del Este, Israel Barreto, a quien cuestionó públicamente por su ausencia en la movilización.

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«¿Dónde estás, Israel Barreto? ¿Dónde estás, Israel Barreto?», insistió el manifestante ante los presentes.