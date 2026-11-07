ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
07 de noviembre de 2026 - 13:59

Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este premia a productor de Minga Guazú

Mujer con chaqueta oscura y blusa blanca, hombre en camiseta verde recibiendo un reconocimiento, decoraciones festivas en el fondo.
Emilce Rolón, Domingo Gilberto Dávalos y César Paredes durante la celeberación del Día Nacional de la Mandioca en Minga Guazú.Tereza Fretes Alonso

Con una premiación, un acto cultural y una degustación de mandi’o chyryry, se celebró este sábado el Día Nacional de la Mandioca en el Abasto Este, de Minga Guazú.

Por Tereza Fretes Alonso

El Día Nacional de la Mandioca se celebra en Paraguay cada 9 de noviembre, pero los festejos se adelantaron este sábado en el Abasto Este. La iniciativa busca fortalecer este rubro mediante la asistencia y el acompañamiento a los productores de la zona.

En el Bloque 1, clientes e invitados compartieron una degustación de mandi’o chyryry, presentaciones artísticas, la tradicional agroferia de los sábados y ofertas de mandioca al por mayor y menor en los distintos locales frutihortícolas. Además, se realizó un reconocimiento especial al mejor productor del rubro.

Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este y Abasto Norte festejan este fin de semana con pastel mandi’o y mandi’o chyryry

Emilce Rolón, gerente comercial del Abasto Este, explicó que desde hace 12 años Abasto S.A. impulsa la celebración del Día Nacional de la Mandioca para rendir homenaje a este alimento tradicional del país y brindar un espacio digno a los productores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la celebración, Domingo Gilberto Dávalos fue distinguido como productor del año. Rolón destacó que el reconocimiento es una forma de homenajear a quienes se dedican a este rubro y apuestan por la producción de mandioca.

“En estos espacios buscamos acompañar y reafirmar nuestro compromiso de ser un punto de abastecimiento mediante este emprendimiento de gran impacto social. Lo que buscamos es que la comunidad y los productores se sientan parte, que puedan venir a vender sus productos sin intermediarios y que los compradores, tanto mayoristas como minoristas, también tengan acceso directo a los productores”, resaltó.

Un incansable productor

Hombre en camiseta verde sostiene bandeja plateada entre productos agrícolas, en interior decorado para evento del Abasto Este.
Domingo Gilberto Dávalos, productor premiado en el Día Nacional de la Mandioca en el Abasto Este de Minga Guazú.

Domingo Gilberto Dávalos, el productor premiado, destacó que la producción de mandioca es el sustento de su familia. Cuenta con una finca de 10 hectáreas, de la cual obtiene entre 20.000 y 25.000 kilos por hectárea.

“Mi agradecimiento de corazón a toda la gente de Minga Guazú y alrededores que confía en mi trabajo. Hoy en día envío mandioca no solo dentro del municipio, sino también a Hernandarias e incluso a Asunción, por encomienda”, resaltó.

Productores se sienten más respaldados por el sector privado

Mujer con blusa blanca sonríe mientras aplaude. Dos bailarinas ejecutan un baile en trajes tradicionales rosa en el mercado Abasto.
Un grupo de personas disfruta de una presentación cultural en el Abasto Este de Minga Guazú, durante el Día Nacional de la Mandioca.

El intendente de Minga Guazú, César Paredes (ANR), destacó la iniciativa del Abasto Este para fortalecer el sector productivo, ya que brinda visibilidad a los pequeños productores.

Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este y Abasto Norte preparan festejos con sabor y tradición

“Este Abasto es un centro muy importante y tenemos que darle la verdadera importancia, además de realizar trabajos en conjunto. Mediante esto podemos ofrecer oportunidades a los pequeños productores, que muchas veces se sienten más respaldados por el sector privado que por el público, cuando debería ser al revés”, señaló.

Paredes, quien asumió la Intendencia de Minga Guazú hace unos días, reafirmó su compromiso de trabajar conjuntamente con los sectores público y privado, así como con los pequeños productores, para que estos cuenten con las herramientas y garantías necesarias para comercializar sus productos.

Durante la actividad, el productor premiado aprovechó la ocasión para solicitar al intendente trabajos de reparación en un camino de la zona rural. Contó que tuvo que trasladar sus productos al hombro debido al derrumbe de un puente. Ante el reclamo, el jefe comunal se comprometió a realizar los trabajos de reparación.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar