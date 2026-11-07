Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este premia a productor de Minga Guazú

El Día Nacional de la Mandioca se celebra en Paraguay cada 9 de noviembre, pero los festejos se adelantaron este sábado en el Abasto Este. La iniciativa busca fortalecer este rubro mediante la asistencia y el acompañamiento a los productores de la zona.

En el Bloque 1, clientes e invitados compartieron una degustación de mandi’o chyryry, presentaciones artísticas, la tradicional agroferia de los sábados y ofertas de mandioca al por mayor y menor en los distintos locales frutihortícolas. Además, se realizó un reconocimiento especial al mejor productor del rubro.

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Emilce Rolón, gerente comercial del Abasto Este, explicó que desde hace 12 años Abasto S.A. impulsa la celebración del Día Nacional de la Mandioca para rendir homenaje a este alimento tradicional del país y brindar un espacio digno a los productores.

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Durante la celebración, Domingo Gilberto Dávalos fue distinguido como productor del año. Rolón destacó que el reconocimiento es una forma de homenajear a quienes se dedican a este rubro y apuestan por la producción de mandioca.

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“En estos espacios buscamos acompañar y reafirmar nuestro compromiso de ser un punto de abastecimiento mediante este emprendimiento de gran impacto social. Lo que buscamos es que la comunidad y los productores se sientan parte, que puedan venir a vender sus productos sin intermediarios y que los compradores, tanto mayoristas como minoristas, también tengan acceso directo a los productores”, resaltó.

Un incansable productor

Domingo Gilberto Dávalos, el productor premiado, destacó que la producción de mandioca es el sustento de su familia. Cuenta con una finca de 10 hectáreas, de la cual obtiene entre 20.000 y 25.000 kilos por hectárea.

“Mi agradecimiento de corazón a toda la gente de Minga Guazú y alrededores que confía en mi trabajo. Hoy en día envío mandioca no solo dentro del municipio, sino también a Hernandarias e incluso a Asunción, por encomienda”, resaltó.

Productores se sienten más respaldados por el sector privado

El intendente de Minga Guazú, César Paredes (ANR), destacó la iniciativa del Abasto Este para fortalecer el sector productivo, ya que brinda visibilidad a los pequeños productores.

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“Este Abasto es un centro muy importante y tenemos que darle la verdadera importancia, además de realizar trabajos en conjunto. Mediante esto podemos ofrecer oportunidades a los pequeños productores, que muchas veces se sienten más respaldados por el sector privado que por el público, cuando debería ser al revés”, señaló.

Paredes, quien asumió la Intendencia de Minga Guazú hace unos días, reafirmó su compromiso de trabajar conjuntamente con los sectores público y privado, así como con los pequeños productores, para que estos cuenten con las herramientas y garantías necesarias para comercializar sus productos.

Durante la actividad, el productor premiado aprovechó la ocasión para solicitar al intendente trabajos de reparación en un camino de la zona rural. Contó que tuvo que trasladar sus productos al hombro debido al derrumbe de un puente. Ante el reclamo, el jefe comunal se comprometió a realizar los trabajos de reparación.