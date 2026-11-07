Video: conductor quiso atropellar a manifestantes y terminó detenido en Santa Rita

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 de ayer, sobre la Ruta PY06, frente a la terminal de ómnibus del barrio Centro de dicha ciudad. En este lugar se habían congregrado un grupo de personas para manifestarse para acompañar el juicio político a Santiago Peña.

El detenido fue identificado como Anderson Rodrigo Kunzler Fank, de 34 años, domiciliado en el barrio Portal Santa Rita.

Kunzler se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Ranger, de color gris, con chapa WCFN 171, e intentó atravesar el tramo de la ruta donde un grupo de personas realizaba una manifestación pacífica frente a la terminal de ómnibus.

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Los manifestantes ocupaban media calzada, situación que habría provocado el enojo del conductor, quien intentó atropellarlos. Incluso, descendió del vehículo y lanzó un objeto hacia el grupo de personas. Según el reporte policial, el hombre presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

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Los agentes policiales que brindaban cobertura a la manifestación intentaron identificarlo, pero este se negó a proporcionar sus datos y puso en marcha su vehículo justo cuando los intervinientes se acercaban a la puerta. Ante esta situación, los uniformados lograron contenerlo y procedieron a su aprehensión.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público. El fiscal Érico Ávalos dispuso que se practicara la prueba de alcotest al conductor, pero este se negó rotundamente. Ante esta situación, el representante del Ministerio Público ordenó la incautación de la camioneta y la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Fiscalía.