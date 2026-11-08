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ABC en el Este
08 de noviembre de 2026 - 12:31

Persecución termina con automóvil en una zanja y patrullera chocada

Los dos vehículos terminaron dañados tras la persecución policial.
Los dos vehículos terminaron dañados tras la persecución policial.

Una persecución policial terminó con un automóvil en una zanja y una patrullera chocada. Un joven y un adolescente fueron detenidos tras el procedimiento.

Por ABC Color

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 04:20, en la vía pública del km 16, lado Acaray, en el barrio Las Palmeras del distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Los detenidos fueron identificados como Fabricio Román Santacruz Ramos, de 18 años, quien conducía un automóvil Kia Soluto, con chapa AAEJ 023, y su hermano, un adolescente de 17 años que lo acompañaba.

Video: Tres hermanos, supuestos tortoleros, detenidos tras persecución y choque en Villa Morra

La patrullera involucrada es una camioneta Toyota Hilux, con chapa AATK 805, al mando del suboficial Osvaldo Correa.

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Según el informe policial, los agentes realizaban un control preventivo sobre la avenida 16 Acaray, en el acceso al barrio Villa Nélida, cuando divisaron un automóvil blanco que se aproximaba al puesto de control, por lo que le indicaron que detuviera la marcha.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el conductor frenó repentinamente, retrocedió y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

El automovilista circuló en zigzag durante varios kilómetros, hasta llegar a una calle en mal estado, donde, debido a la velocidad, perdió el control y cayó a una zanja junto a un pequeño arroyo.

Persecución policial termina con dos presuntos asaltantes heridos en Ciudad del Este

La patrullera que lo seguía terminó chocando contra la parte trasera del automóvil, lo que ocasionó daños materiales en la parte frontal de la camioneta policial.

Los agentes que viajaban en la patrullera resultaron ilesos. Posteriormente, auxiliaron a los ocupantes del automóvil, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú para recibir los primeros auxilios. Ambos fueron dados de alta y posteriormente quedaron detenidos.

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