Tiempo fresco y despejado en el Este del país

El ingreso de un frente frío durante las últimas horas de ayer favoreció la rotación de los vientos al sector sur, acompañado de un marcado descenso de la temperatura. Durante las primeras horas de hoy se registraron condiciones frescas, con temperaturas mínimas que oscilaron entre 14 y 15 °C.

Para el resto de la jornada de hoy, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y una temperatura máxima de 25 °C.

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Durante el amanecer de mañana, lunes, persistiría el ambiente fresco, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 13 °C. Para el transcurso de la jornada se espera un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, luego variables.

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Por la tarde, el ambiente se tornaría cálido, con un gradual aumento de las temperaturas, cuyas máximas llegarían a los 26 °C.

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A partir del martes 10, se espera una recuperación progresiva de las temperaturas, con vientos que rotarían nuevamente al sector noreste. El ambiente se presentaría fresco durante las primeras horas de la mañana y se tornaría cálido a caluroso por la tarde.