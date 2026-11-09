CDE: Roban tirzepatida y dinero tras reducir a un guardia en pleno microcentro esteño

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 en la farmacia Santa Rita, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala, casi avenida Luis María Argaña, en pleno microcentro de esta capital departamental.

Según datos, tres delincuentes que se desplazaban en un automóvil Toyota Premio, presumiblemente de color gris, interceptaron al guardia de seguridad de la empresa SAG Security Group SA, quien se encontraba realizando cobertura en la cuadra. Los asaltantes lo redujeron y le despojaron de su revólver reglamentario.

Posteriormente, los desconocidos se dirigieron hasta la farmacia, donde cortaron los candados de la persiana metálica y rompieron el blíndex para ingresar al local. Una vez dentro, se apoderaron del dinero que había en la caja registradora, cuyo monto todavía se desconoce, además de un lote de medicamentos a base de tirzepatida.

El subjefe de la Comisaría 1ª, comisario Jorge Villalba, manifestó que fueron alertados casi dos horas después del asalto y que esta mañana están trabajando en la búsqueda de imágenes de cámaras de circuito cerrado de establecimientos comerciales de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de los delincuentes.

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La fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, solicitó la intervención del personal de Criminalística y del Departamento de Investigaciones para los procedimientos.