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ABC en el Este
09 de noviembre de 2026 - 06:40

Meteorología prevé una jornada fresca a cálida en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé lluvias a partir del miércoles en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas de ambiente fresco a cálido y con probabilidad de lluvias a partir del miércoles.

Por ABC Color

Este lunes, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, que posteriormente cambiarán a direcciones variables. La temperatura mínima prevista es de 13 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.

Para el martes, se espera un panorama similar, aunque con un leve aumento de las temperaturas. La mínima será de 16 °C y la máxima de 27 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que luego soplarán moderadamente desde el noreste.

En tanto, para el miércoles, se prevé un ambiente cálido, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C. La jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvias dispersas, con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán inicialmente del noreste y luego variables.

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