Mujer fue detenida tras intentar ingresar marihuana a la cárcel de Ciudad del Este

La detenida fue identificada como Liz Andrea Peralta Torres (26), domiciliada en el barrio San Rafael de esta capital departamental. Según el informe policial, la mujer pretendía ingresar al establecimiento penitenciario junto a una persona privada de libertad (PPL), identificada como Jorge Marcelo Cano.

El hallazgo se produjo durante el procedimiento de revisión realizado ayer por una agente penitenciaria, quien encontró entre las prendas íntimas de la mujer un paquete envuelto en polietileno que contenía marihuana.

Tras el descubrimiento, personal de la Comisaría 1ª acudió al lugar y comunicó el hecho al fiscal especializado en Narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez. Posteriormente, fue convocado personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los agentes realizaron la prueba de narcotest a la sustancia incautada, cuyo resultado fue positivo a marihuana, con un peso total de 101,2 gramos.

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Finalmente, por disposición del agente fiscal interviniente, Liz Andrea Peralta Torres quedó detenida y fue trasladada a la Comisaría 25ª de Mujeres, donde permanece a disposición del Ministerio Público.