Cultura mediática, artistas: ¿Idolatría o admiración?

Peleas en las redes, amenazas, desahogos, es blanco o negro, aceptar todo o nada, así son hoy los espectáculos mediáticos que se desarrollan en los post de sobre la vida de los artistas y también de los llamados influencers.

Ciertamente la vida de la farándula siempre dio que hablar, lo que antes se leía en las revistas chismosas, ahora es pan de cada día para todos, “si no te gusta, pasá de largo”, “para qué opinás si vas a decir algo en contra”, “le tenés envidia”, etc. son frases repetidas y cotidianas en las redes.

Ante toda esta avalancha de emociones que marcan el tiempo en que vivimos –nos guste o no- también es bueno parar un poco, tomar un té, hacer una lectura.

Conversamos con la psicóloga Gabriela Vergara, ella dice: “Según la psicología la forma más correcta de llamar a este fenómeno mediático es idolatría, aunque suene exagerado. El ser humano siempre, desde el inicio de los tiempos, inconscientemente busca dioses a quienes adorar, idolatrar. Las carencias y limitaciones humanas hacen que busque un ‘ideal del yo’, que no es otra cosa que la idealización de los atributos de los héroes, gente talentosa (cantantes, actores), famosos por tal o cual mérito real o supuesto. Sea como sea, la mente humana es la que proyecta sus carencias y genera un yo idealizado”

-¿No se da esto en la adolescencia principalmente? ¿Por qué hoy sucede con tanta gente adulta?

Se puede generar en la adolescencia, pero las masas siempre son vulnerables de idealizar e idolatrar, y últimamente a famosos cada vez más vacíos de contenido. La infantilización de la sociedad hace que la gente se vuelva menos exigente respecto a quién admira o idolatra.

-Tomemos el caso actual de Shakira, quién ha sacado astutamente provecho de otras mujeres que pasan o pasaron por una situación de infidelidad y abandono. Hay un “abrazar la causa”. ¿Hasta dónde su caso refleja un problema de parejas, de familia?

Lo que refleja es una manera de encarar el duelo en las relaciones, asumiendo una postura de empoderamiento, de culpar al otro que no la merecía, etc. Es una forma de procesar el duelo, pero no pasa de eso, y no siempre refleja la realidad de lo que pasó en la pareja.

-Una identificación de personas adultas con un extraño al que jamás conocerán pero tratan como amigo o conocido.

No solo no conocen a esa persona, sino que olvidan que simplemente, tomando el caso que pusiste, es una cantante. Su habilidad es cantar y componer. Luego, es como cualquier ser humano.

Se identifican porque proyectan en ella sus debilidades, sus carencias y la ven como un ideal de lo que cree que nunca podrán ser: rica, famosa, hermosa, bien conservada a los 40 años. Si la gente creyera más en sí misma, humanizaría, no idolatraría.

-Hay una frase que ella canta y marcó exitosamente en su género: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Creo que el mensaje exacto es que saca lo mejor de la situación dolorosa. Es chocante para algunos, ya que deshumaniza los sentimientos y las relaciones y los vuelve objeto de cambio, pero es una marca de la sociedad consumista y materialista actual, donde rigen exclusivamente las leyes del mercado.

Lo preocupante es que, al expandirse este tipo de mensajes, lo vuelve una forma normal de encarar la vida y las relaciones.

Otras ídolos de masas

Todo el tiempo y al mismo tiempo se generan ídolos, y es en las mujeres donde se hace mucho más énfasis. Así de una cantante internacional, pasamos a las locales. Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Dyva es la chica del momento. “Laurys Dyva tiene opiniones encontradas en la sociedad. Un sector la aplaude, otro la critica. Los medios masivos no se caracterizan actualmente por promover valores verdaderos, solo aquello que vende. Me limito a decir que “es lo que vende hoy día”. Es crudo, pero así es. Ahora, como sociedad debemos cuestionarnos en general si lo que vende es lo correcto, ya que esta idea permea en todos los ámbitos.

-Nadia Ferreira fue la reina paraguaya que llegó más lejos en una final de Miss Universo. No ganó la ansiada corona, pero para la gente fue la vencedora. Su belleza la ha puesto en un pedestal a nivel nacional y también en otros países se habló de la Miss Paraguay.

Paraguay siempre estuvo rezagado en cuánto título internacional haya. Ese puede ser el motivo de la euforia. Creo que si hubiera sido una modelo de cualquier otro país, el impacto no hubiera sido el mismo.

-Sin embargo, la elección de Leah Ashmore no tuvo el mismo efecto. Ella tuvo que demostrar que era bella para ser aceptada, y aún así muchos la siguen denigrando. Qué sociedad exigente tenemos, ¿selectiva o destructiva?

Es complicado debatir sobre la belleza de alguien, en especial cuando es algo subjetivo. No obstante, creo que el problema es el mismo, su belleza está presente en el grado en que esté. No es lo que “vende”.

Lastimosamente, la percepción está sujeta a eso, aunque no nos demos cuenta. El ideal de belleza de tiempos pasados eran mujeres rellenitas, el ideal actual está marcado por el cine y la música, por la comunicación masiva desde inicios del siglo XX, el cine, la publicidad, con leves modificaciones a través de las décadas. Eso se define y se vuelve un producto masivo.

-Las mamás ya no son ídolos, referentes. Antes las mujeres decían: mi mamá es mi ejemplo de vida, quiero ser como ella.

Cada generación siempre buscó distanciarse de sus progenitores, por eso los padres dicen que la juventud ya no es lo que era. Hoy día esa distancia está más marcada por la ausencia de los padres en la casa, por pasar largas horas frente a la pantalla, que se vuelve el principal centro educativo de la juventud.

-¿Qué características tienen hoy a las mujeres admiradas masivamente?

Se admira a las mujeres más que nada por su físico –lamentablemente- y actualmente por su nivel de empoderamiento e independencia. El modelo actual es la modelo de Instragram, por decirlo de manera sencilla.

Secretamente se sigue admirando a las que consigue “buenos maridos”, pero no se admite tanto; públicamente, se admira a la mujer que “lo puede todo sola”.

-La mujer fiel, trabajadora abnegada, menos conflictiva, muy femenina, callada, comprensiva, la que era la heroína de las telenovelas ha sido relegada a un rincón.

Ese relego se da porque se asocia todo eso a dejarse pisotear, a ser sumisa. Como resultado crecen los casos de ansiedad y depresión, ya que el modelo actual da rienda suelta a lo peor del carácter: la reactividad, la impulsividad. Ser tranquila, medida, asertiva, no vengativa, ver las cosas en su justa medida, no es lo mismo que dejarse humillar.

-Un consejo express para disfrutar las noticias light, la vida de los artistas sin involucrarnos más de la cuenta.

Verlos como lo que son: seres humanos, trabajadores, parte de una industria que mueve millones, y que los moldea a la medida del mercado, de lo que vende.