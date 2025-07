Terapia psicológica online o presencial: qué es más efectiva según los estudios recientes

Eficacia comparada

Diversos estudios internacionales han evaluado la eficacia de la terapia online (o telepsicología) en comparación con la tradicional.

Una revisión sistemática publicada en JAMA Psychiatry en 2023, que analizó más de 50 ensayos clínicos controlados, concluyó que la terapia cognitivo-conductual (TCC) online es igualmente efectiva que la presencial en el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión leve a moderada.

De acuerdo con la American Psychological Association, los pacientes que recibieron terapia online mostraron mejoras sostenidas en síntomas emocionales y en la calidad de vida.

En América Latina, investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” en Perú publicaron en 2024 un informe que respalda estas conclusiones, subrayando que las tasas de adherencia y satisfacción no difieren significativamente entre ambas modalidades.

Ventajas y desafíos de la terapia online

La terapia online ofrece ventajas claras: mayor acceso (especialmente en zonas rurales o alejadas), flexibilidad horaria y reducción de costos logísticos. Además, puede ayudar a superar el estigma asociado con la búsqueda de apoyo psicológico, ya que brinda mayor privacidad.

No obstante, no toda la evidencia es concluyente. Algunas investigaciones, como la publicada en The Lancet Digital Health en 2024, señalan que la relación terapéutica puede verse afectada por la falta de contacto presencial, y que para algunos pacientes con trastornos graves o poca familiaridad tecnológica la modalidad online puede resultar insuficiente.

¿Para quién es adecuada cada modalidad?

Los expertos coinciden en que la elección entre terapia online y presencial depende de múltiples factores: la naturaleza del trastorno, el acceso a internet, las preferencias personales y las habilidades del terapeuta con las plataformas digitales. En muchos casos, se sugiere un enfoque híbrido, aprovechando lo mejor de cada formato.

La evidencia científica más reciente respalda la efectividad de la terapia online como alternativa válida a la presencial para muchos trastornos psicológicos comunes. Sin embargo, la decisión debe ser personalizada y considerar las necesidades y circunstancias de cada paciente.

En un mundo pospandemia, la integración de ambas modalidades se perfila como la tendencia más efectiva en el cuidado de la salud mental.