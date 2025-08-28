Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio, será en Miami

Miami (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La franquicia Miss Universo Nicaragua informó este jueves que coronará por primera vez a su nueva soberana de belleza en el exilio, debido a la acusación del Gobierno de Daniel Ortega de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria a la anterior dirección del evento.