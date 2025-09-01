La plataforma de ajedrez online World Chess supera el millón de usuarios

La plataforma de World Chess es la única en la que los usuarios pueden jugar partidas oficialmente reconocidas por la FIDE y obtener los correspondientes títulos y hasta ahora se la consideraba un sitio especializado para los aficionados y no para el gran público.

Sin embargo, según informó la compañía, en los últimos tres años ha duplicado el número de usuarios, con un gran crecimiento en la India, de donde proceden ahora un tercio de todos sus usuarios con suscripciones de pago y un cuarto de los usuarios gratuitos.

Este aumento se ha producido después de que la plataforma implementara una serie de cambios en su zona de juego, que incluyen posibilidades adicionales para los subscriptores, con el objetivo de seguir incrementando el número de usuarios que optan por la opción de pago.

Además, el próximo 1 de noviembre la empresa lanzará una aplicación móvil rediseñada, con un diseño más moderno y nuevas características, la cual representa un puntal de la estrategia de crecimiento de World Chess, en vista de que hoy día la mayor parte del ajedrez online se juega en dispositivos móviles.

"Un millón de personas se han registrado para jugar en World Chess: éste es un hito gigantesco y una clara señal de lo lejos que hemos llegado", declaró el director ejecutivo Ilya Merenzon.

"El ajedrez está ante un punto de inflexión y en World Chess estamos determinados a dar forma a su próximo capítulo", agregó.