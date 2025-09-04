Abre por once días en Arizona la única taquería del mundo con estrella Michelin

"Es una gran experiencia estar aquí en la ciudad de Tucson, tener la invitación de las autoridades locales y poder ofrecer a la clientela un poco del sabor mexicano", expresó a EFE Mario Hernández Alonzo, el actual dueño de la Taquería El Califa de León, con sede en Ciudad de México.

Como parte de un acuerdo binacional, la taquería estará operando durante once días en un establecimiento cerca de la Universidad de Arizona.

"El premio de Michelin nos ha permitido crecer como local y hacer presentaciones en diferentes partes, incluyendo los Estados Unidos", señaló Hernández Alonzo mientras cocinaba la carne.

El chef desea que las personas tengan la oportunidad de disfrutar de sus tacos, los cuales -asegura- no tienen ningún ingrediente secreto, solo mucha dedicación.

"Creo que la verdadera magia la hace la gente que viene a disfrutar nuestra comida, yo solo soy un instrumento para complacerlos", manifestó.

El chef dijo estar muy complacido de estar en el sur de Arizona con su taquería, durante septiembre cuando se celebra la Independencia de México.

La taquería, con 56 años de trayectoria en Ciudad de México, forma parte de estos negocios callejeros muy populares que, a diferencia de los restaurantes tradicionales, se caracterizan por su ambiente más informal y cercano a la vida cotidiana de la capital.

El negocio fue establecido por el padre de Hernández Alonzo y acaparó la atención internacional en 2024 cuando recibió la estrella Michelin, uno de los premios de mayor prestigio en el mundo culinario.

Ese año el negocio, en la colonia (barrio) San Rafael, se convirtió en la primera taquería galardonada con el distintivo de la guía Michelin, por la carne "de primera" de su taco típico, el 'Gaonera'.

La propuesta forma parte de un acuerdo de turismo binacional entre Ciudad de México y GrinGo, una aplicación de viajes con sede en Arizona que fomenta turismo seguro hacia México.

"Esta es una magnífica oportunidad para que la gente del sur de Arizona pueda disfrutar de la comida de la Taquería El Califa de Leon, aquí mismo en Tucson, sin tener dejar el estado", señaló a EFE Brian Krupski, fundador de GrinGo con sede en Phoenix (Arizona).

El empresario indicó que se trata de una nueva forma de impulsar el turismo internacional especialmente entre aquellos que gustan disfrutar de la comida.

El chef indicó que se encuentran en conversaciones para visitar próximamente otras ciudades en Estados Unidos, entre ellas posiblemente Nueva York.