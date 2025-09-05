Dos chefs ecuatorianos llevan la cultura gastronómica andina a una feria en Países Bajos

Quito, 5 sep (EFE).- Los chefs ecuatorianos David Reyes y Emilio Dalmau llevan la gastronomía ecuatoriana a la ciudad de La Haya (Países Bajos), en el marco de la celebración de la Ecuador Week 2025, inaugurada con un menú diseñado por los dos cocineros ecuatorianos.