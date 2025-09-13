La presidencia de Perú celebra triunfo del pan con chicharrón en concurso de Ibai Llanos

En una publicación en la red social X, la Presidencia señaló que su gastronomía "es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico".

"Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo", agregó la publicación acompañada por una imagen de un pan con chicharrón (carne de cerdo a la parrilla) titulada "somos campeones".

Minutos antes, el popular youtuber anunciaba que Perú había obtenido "un total de 12,8 millones de votos, una auténtica barbaridad", mientras que Venezuela obtuvo 12,6 millones de votos.

"Perú, campeón del Mundial de Desayunos por 200 mil votos; el pan con chicharrón, campeón del mundo", confirmó.

Durante los días en que estuvo abierta la votación para elegir al mejor desayuno del mundo, entre el candidato peruano y la arepa venezolana, diversas entidades del Estado se sumaron para alentar a los peruanos a dejar su voto en las redes de Ibai Llanos, así como empresas, organismos y negocios vinculados directamente a la gastronomía.

"Gracias al esfuerzo de nuestros productores agropecuarios, nuestro pan con chicharrón conquista paladares y es reconocido a nivel mundial", compartió, por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en su cuenta de X.

A su vez, el ministerio de Economía y Finanzas apuntó que "¡el chicharrón mueve S/ 244 millones (70 millones de dólares) al año y fortalece nuestra economía!", al unirse a la celebración.

La noticia de la elección peruana en la final del concurso del famoso 'streamer' resonó este sábado entre el público asistente a los restaurantes y festivales que se organizaron en Lima para esperar la decisión definitiva.

En los últimos días, varios municipios en Perú y cocineros organizaron presentaciones para celebrar el tradicional desayuno como el organizado en Magdalena del Mar, el último miércoles, que reunió a sus vecinos para preparar y degustar el pan con chicharrón “más grande del mundo”.

La plaza principal de este distrito de Lima convocó a sus vecinos para, en vísperas del desenlace de la competencia, preparar su propuesta como nunca antes: 4 metros de largo por 3 de ancho, equivalente a 500 porciones del famoso desayuno, que luego repartió entre los entusiastas asistentes.