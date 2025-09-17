Guatemala albergará prestigiosa premiación de los mejores restaurantes de la región

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, anunció este miércoles en conferencia de prensa que ser anfitriones del evento es un hito significativo para el país. Whitbeck calificó el mismo como la plataforma gastronómica más influyente de la región y una referencia mundial.

"El hecho de que Guatemala sea anfitrión significa que estamos al nivel de destinos como México, Perú, Brasil o Argentina", afirmó Whitbeck. La premiación es una gala anual que clasifica y reconoce a los restaurantes más destacados de América Latina.

Según Whitbeck, el evento no solo promoverá el turismo, sino que también será un reconocimiento a la creatividad culinaria, la identidad cultural y la hospitalidad de Guatemala. La premiación recibirá a los mejores chefs, periodistas y líderes de opinión del sector.

De igual manera, el funcionario destacó la gastronomía como un "eje estratégico" que conecta el turismo, la cultura y la innovación. Además, Whitbeck mencionó que el evento logrará en pocos días lo que tomaría años de campañas publicitarias, al generar una amplia cobertura en la prensa global y millones de visualizaciones en redes sociales, lo que incrementará el interés en viajar a Guatemala.

El Inguat espera la llegada de más de 800 invitados internacionales, quienes se hospedarán al menos cuatro noches en el país. El evento también contribuirá a construir una "narrativa internacional" que continuará posicionando a Guatemala como un destino emergente y consolidado ante los ojos del mundo, en opinión de Whitbeck.

El objetivo es atraer a un turista que se queda varias noches en el país y realiza un gasto promedio diario alto, enfatizó el director del Inguat.

El evento contará con cuatro momentos principales: una cena de bienvenida, las '50 Best Talks' (un espacio para el intercambio de ideas), un banquete para los chefs y la ceremonia de premiación.

Guatemala espera recibir durante 2025 un total de 3,4 millones de turistas y aumentar en más del 10 por ciento las llegadas a la nación centroamericana en 2024, según cálculos oficiales.