Una veintena de mujeres transgénero buscan en Tailandia la corona de Reina Internacional

Las competidoras llegan a la ceremonia final después de una semana de galas preliminares en las que desfilaron en traje típico representando las culturas de sus lugares de origen, así como en pasarelas en las que lucieron trajes de baño y vestidos de noche.

La laosiana Taneung Chanthasenesack ganó con una coreografía la prueba de talento, mientras que la estadounidense Midori Monet se llevó el mejor puntaje por su desempeño en la gala preliminar, celebrada el jueves.

Las concursantes se disputan la corona que en 2024 se llevó la peruana Catalina Marsano, quien fue premiada entonces con 14.000 dólares, según anunció la Compañía de Espectáculos Tiffany, que ha organizado este certamen desde 2004 con el objetivo de promover los derechos de este colectivo.

Desde América Latina arribaron este mes a Pattaya las representantes de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela, quienes se desempeñan profesionalmente en campos como la abogacía, la política, la salud y la educación.

Tailandia, un referente mundial en las cirugías de cambio de sexo, acoge esta competición un mes antes de que se celebre en el país uno de los mayores concursos de belleza femenina, el Miss Grand Internacional, que no acepta mujeres transgénero.

Además, el país será en noviembre la sede del Miss Universo, cuya primera edición con una participante transgénero tuvo lugar en Bangkok en 2018, cuando la española Ángela Ponce se convirtió en la primera transexual en competir en este certamen, que desde entonces ha flexibilizado reglas, admitiendo ahora a mujeres casadas o divorciadas y sin límites de edad.

Aunque Tailandia protege más que la mayoría de países vecinos los derechos del colectivo LGTBI y en enero de este año se convirtió en el tercer lugar de Asia y la primera nación del Sudeste Asiático en permitir el matrimonio igualitario, los activistas advierten que aún queda mucho camino para acabar con todas las discriminaciones.