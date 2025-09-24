La primera ruta de la tapa celebra en Puerto Rico la gastronomía de España

El público podrá degustar las tapas, que incluyen recetas tradicionales y reinterpretaciones contemporáneas, entre el 1 y el 15 de octubre, en el marco de la segunda edición en la isla del evento 'Eat Spain Drink Spain', organizado por el Gobierno español.

La Ruta de la Tapa Española es la gran novedad de este año y hace especial a Puerto Rico dentro del programa 'Eat Spain Drink Spain', ya que es el único de los 15 países del mundo que celebrarán de forma simultánea este evento que ha incluido la mencionada ruta.

En todos los restaurantes habrá disponibles 'Pasaportes de la Ruta de la Tapa' con información sobre los establecimientos y sus elaboraciones, y papeletas de votación, ya que el público podrá elegir su favorita y participar en sorteos de diferentes premios.

Además de incluir esta novedosa iniciativa de las tapas, esta segunda edición de 'Eat Spain Drink Spain' en Puerto Rico ha dado "un salto de gigante" respecto a la primera, en palabras de Francisco Millán, consejero económico y comercial jefe de España en Puerto Rico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si en 2024 participaron 12 establecimientos, este año el número ha subido a 97, entre restaurantes, bodegas, tiendas gourmet, locales de importadores y supermercados.

Millán explicó este miércoles en la presentación del evento que la idea es "dar visibilidad y promocionar productos españoles" que ya están disponibles en Puerto Rico con eventos "dirigidos al consumidor final, no al profesional".

"Para que el consumidor final pueda ir a restaurantes, ir a tiendas especializadas, ir a supermercados, y darles más facilidad para que adquieran productos españoles", afirmó.

Durante la primera quincena de octubre, la campaña brindará la oportunidad de degustar la gastronomía española a través de promociones y descuentos en artículos seleccionados, eventos como catas de vino o clases magistrales, y menús 100 % españoles en restaurantes, además de la Ruta de la Tapa.

Los restaurantes participantes en la ruta son Rincón Ibérico, La Olivina, Andaluz, La Caleta del Vino, Barullo, Casa Manolo, Catalina, Bar.c.lona Rooftop, La Tasca El Pescador, Sensory, Santaella, Ariel, El Corcho, El Gato de Lavapiés, Cien Vinos, Wilo y Levante Gastrobar.

Este evento está organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de ICEX y la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Puerto Rico.