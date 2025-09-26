Madrid se convierte en epicentro 'gamer' con la final europea del 'League of Legends'

Alrededor de la competición habrá concursos de 'cosplay' (disfraces) y otras actividades, además de la posibilidad de conocer a algunas de las estrellas de los 'e-sports' (deportes electrónicos).

El evento se celebrará en la Caja Mágica, un recinto madrileño que acoge otras citas como el Masters de tenis de Madrid y que cuenta con más de 10.000 localidades, ya vendidas a aficionados de hasta 79 nacionalidades distintas durante los tres días en los que se desarrolla el campeonato (de viernes a domingo), según datos del organizador del evento y desarrolladora del juego, Riot Games.

A grandes rasgos, el ‘League of Legends’, (‘LoL’, como se conoce por sus siglas), es un videojuego de estrategia online por equipos que enfrenta a dos adversarios en su intento por controlar la partida y destruir la base de su oponente.

Se desarrolla en un universo mágico, Runaterra, con personajes entre los que hay desde monstruos hasta guerreros o magos con poderes mágicos o habilidades especiales.

Creada en 2009, la saga (que engloba otros títulos) atrae a más de 180 millones de jugadores de todo el mundo y está disponible en 20 idiomas. Los jugadores profesionales son estrellas en algunos de sus países nativos, como el surcoreano Lee Sang-hyeok (conocido como ‘Faker’) cuyo salario anual con su equipo, el T1, ronda los 6 millones de dólares anuales al margen de sus compromisos publicitarios, según medios del sector.

En esta final europea de ‘LoL’ se verán las caras cuatro equipos: Fnatic (Reino Unido), Karmine Corp (Francia), Movistar KOI (España) y G2 (Alemania.

Equipos que coronarán a un campeón que recibirá 40.000 euros y el acceso directo a la final de la copa del mundo que se disputará este en China el próximo 9 de noviembre.

Unas finales para las que la organización ha preparado también el festival XPO para aficionados y curiosos en la céntrica Plaza de España de Madrid, que durante el sábado y domingo acogerá torneos, juegos, regalos, casetas para firmas con miembros de los equipos y hasta un concurso de disfraces "Cosplay" con la participación de artistas internacionales.

Se espera que el evento tenga un impacto económico de 5,9 millones de euros, según estimaciones de Riot Games basadas en el impacto generado en ediciones precedentes en las ciudades de Malmo (Suecia) o de Montpellier (Francia).