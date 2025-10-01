Aduaneros rusos detienen a brasileña que trasladaba cocaína oculta en su cuerpo

"Una ciudadana de Brasil de 22 años intentó introducir en el país cocaína en una de sus cavidades corporales. La pasajera llegó en un vuelo de Dubái y fue detenida en el corredor verde", indicó en Telegram la entidad.

Según el SFA, durante el registro aduanero "fueron detectados dos objetos de goma con una sustancia en polvo. Uno estaba oculto en la ropa interior de la pasajera y el segundo los llevaba en una de su cavidades corporales".

"La mujer confesó que la sustancia en polvo de color blanco era cocaína. Trasladó la mercancía a petición de un hombre no identificado a cambio de un pago", indicó la agencia.

Los peritos confirmaron que se trata de un total de 250 gramos de cocaína, tras lo cual la brasileña fue arrestada.

Las autoridades incoaron una causa penal por contrabando de sustancias estupefacientes en gran escala, delito penado en Rusia con condenas desde los 15 años de cárcel hasta cadena perpetua y una multa de hasta un millón de rublos (más de 12.000 dólares).