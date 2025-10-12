Paraguay felicita a España por su Fiesta Nacional y reafirma lazos de amistad

"La República del Paraguay felicita al Pueblo y Gobierno del Reino de España con motivo de la conmemoración de su Fiesta Nacional", indicó la Cancillería paraguaya en la red social X.

El despacho de Exteriores señaló que "en esta significativa ocasión" reafirma el "compromiso con el fortalecimiento de los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento" entre ambos países.

Paraguay y España cumplieron 145 años de relaciones diplomáticas, que se establecieron oficialmente el 10 de septiembre de 1880 con la firma de un Tratado de Paz y Amistad.

El pasado 23 de julio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Asunción y elogió en un foro empresarial la contribución al desarrollo de España de los migrantes paraguayos que trabajan en su país y recordó que ascienden a más de 160.000 personas.

El mismo día, la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, afirmó que las cifras del intercambio económico y comercial entre ambos países muestran "mucho potencial de crecimiento", al destacar que en 2024, las exportaciones españolas a Paraguay alcanzaron un récord histórico de 169 millones de euros, con un aumento de un 15 % respecto a 2023.

En tanto que las importaciones españolas de origen paraguayo "también crecieron con fuerza, un 97 %, hasta los 58 millones de euros", según la funcionaria.

La Embajada española en Paraguay desarrolla durante octubre la cuarta edición del programa "Aires de España" para conmemorar la Fiesta Nacional del país, con exposiciones de arte, de fotoperiodismo sobre la transición democrática, un ciclo de cine y la "ruta de la tapa", entre otras actividades.