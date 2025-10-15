La Foodie Black Week se celebrará también en México a partir de 2026

Barcelona, 15 oct (EFE).- La Foodie Black Week, la semana en que restaurantes, hoteles, bares y coctelerías ofrecen descuentos, menús especiales y promociones exclusivas al estilo del 'black friday', anunció este miércoles su expansión internacional con la celebración de su primera edición en México en 2026.