La Foodie Black Week se celebrará también en México a partir de 2026

En un encuentro con la prensa al que asistió una pequeña comitiva institucional y empresarial de los estados mexicanos de Puebla y Jalisco, el máximo ejecutivo de Foodie Black Week, el español Marc Miramontes, adelantó que esta feria se replicará a partir del año que viene en el país norteamericano.
Asimismo, la gastronomía mexicana, representada precisamente por Puebla y Jalisco, será la invitada en esta edición de la Foodie Black Week.
Con este anuncio, Barcelona se prepara para convertirse en el centro gastronómico y de ocio con la celebración de la III edición de la Foodie Black Week, del 27 de octubre al 2 de noviembre.
Tras el éxito de sus primeras entregas en Barcelona y en Madrid, este evento pionero en Europa —conocido como 'el black friday de la gastronomía'— regresa con cerca de 200 locales participantes entre Barcelona y otras localidades catalanas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante siete días, restaurantes, bares, coctelerías y hoteles ofrecerán menús especiales, promociones y propuestas únicas que no están disponibles en ningún otro momento del año.