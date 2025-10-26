Panamá domina el fútbol bandera de los Juegos Centroamericanos y se queda con los oros

El conjunto masculino, que avanzó invicto en la fase de grupos con marca de 4-0, superó en semifinales a Nicaragua por un contundente 52-14, con una destacada actuación del mariscal de campo Dennis Allen, quien lanzó para cinco anotaciones.

En la final, Panamá volvió a mostrarse intratable y derrotó a Guatemala por 47-12, con Adrián Roux completando tres pases de anotación y Juan Diego Arosemena brillando como su principal socio en el ataque aéreo.

El bronce en la rama masculina fue para El Salvador, que se impuso por 38-18 a Nicaragua.

En la categoría femenina, el conjunto panameño también llegó invicto a la final, tras vencer en semifinales a Honduras por un abultado 60-0.

Durante la fase de grupos, las panameños solo permitieron siete puntos, frente a 255 anotados.

En el partido por el oro, Panamá confirmó su dominio al imponerse a Guatemala, por marcador de 34-0.

Orlanda Castro aportó cinco pases de anotación y Tatiana Dos Santos sumó 4 recepciones de puntos para asegurar la victoria.

El bronce femenino fue para El Salvador, que derrotó 18-0 a Honduras.

Panamá fungió como subsede de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 para las disciplinas de flag football y esports. Las competencias de fútbol bandera se desarrollaron en el estadio Emilio Royo, mientras que las de esports se dieron en el Learning Vila del Atrio Mall, en Costa del Este, a las afueras de la capital.