Paraguay pone en vigor veda pesquera en sus aguas y en compartidas con Argentina y Brasil

"Durante las actividades se brindan informaciones clave con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar esta medida de conservación, recordando que está prohibido pescar, transportar y comercializar productos pesqueros durante la veda", agregó el Mades en su cuenta en X.

Los técnicos del Mades también realizan inspecciones de vehículos en las carreteras, según imágenes publicadas por el ministerio.

La veda se aplica para proteger a las especies ictícolas en su periodo de reproducción.

La prohibición en territorio paraguayo y en las aguas compartidas con Argentina concluirá el 20 de diciembre, informó el director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón, el pasado 22 de octubre.

En los cauces compartidos con Brasil, la medida regirá hasta el 31 de enero de 2026, agregó.

Las multas por infringir la veda oscilan de 3.001 hasta 20.000 jornales mínimos, que equivale a entre 334,6 millones de guaraníes (47.158 dólares al cambio actual) y 2.230 millones de guaraníes (unos 314.288 dólares).

Leguizamón indicó que la disposición exceptúa la pesca de subsistencia realizada por pescadores ribereños que tengan una licencia comercial, pero aclaró que «no se puede extraer» del río ni comercializar las especies de «mayor valor comercial».

La disposición abarca los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo y Apa, así como otros cuerpos de agua del país, según información del Mades.