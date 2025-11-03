Salamanca (España) en 1911, escenario de un videojuego sobre crear y vender peluches

El videojuego, desarrollado por la española Uprising Studios, fue presentado este lunes por el alcalde de Salamanca, Carlos García, y el cofundador de Uprising Studios, David Iglesias.

En 'Toymaker: Threads of Joy', ambientado en la Salamanca de 1911, el usuario se encargará de la gestión de una tienda de peluches heredada de su madre tras su misteriosa desaparición.

El jugador regenta la tienda, crea y vende peluches, y entabla relaciones con distintos vecinos y clientes, personajes únicos inspirados en la ciudad, según un comunicado.

La historia se inspira en la leyenda de la Cueva de Salamanca, según la cual el diablo impartía clases a siete alumnos durante siete años en la desaparecida caverna, que corresponde a una cripta subterránea de una antigua iglesia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Toymaker: Threads of Joy' permite a los jugadores recorrer dos caminos narrativos: el del maestro y el de la dama. Este planteamiento combina la creación artesanal con mecánicas de simulación, gestión de tienda y novela visual, en un entorno lleno de referencias históricas y culturales.

Además, los jugadores podrán explorar lugares emblemáticos de Salamanca, como el Puente Romano, el Mercado de Abastos o la Cueva, porque la ciudad no solo es el escenario del juego, sino también su fuente de inspiración.

La banda sonora también rinde homenaje a la tradición local, incorporando canciones folclóricas y ritmos tradicionales salmantinos, como la charrada o los bailes de Peñaparda: ajechao, sorteao, corrido y brincao.

'Toymaker: Threads of Joy' está diseñado para un público amplio, desde jugadores jóvenes hasta adultos, especialmente aquellos que prefieren una experiencia pausada, creativa y relajante, sin necesidad de una gran destreza técnica.

De este modo, el videojuego permite conectar con este público diverso y promocionar la ciudad de Salamanca a través de esta herramienta.

El estudio planea lanzar esta creación en 2026 en ordenador a través de la plataforma Steam, donde ya se puede reservar, pero antes deberá terminar de financiarse a través de su campaña de micromecenazgo que saldrá próximamente.

En el futuro, se planea llevar este juego a más plataformas para que sea accesible a un público más amplio.

Ubicada al oeste del país, cerca de Portugal, Salamanca cuenta con una parte antigua declarada Patrimonio de la Humanidad, por lo que es uno de los referentes turísticos en España y también con ciudad universitaria.