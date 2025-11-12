Un bocado de canguro y jamón ibérico gana para Australia el Campeonato Mundial de Pinchos

La propuesta triunfadora es un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de canguro cortado a mano y jamón ibérico, que ha conquistado al jurado internacional presidido por la tailandesa Chef Pam, Mejor Cocinera del Mundo 2025, y que ha reportado 10.000 euros a su creador, Andrea Vignali, de origen italiano.

Antes de ganar el canguro ha tenido que dar varios saltos, ya que en Francia no pudo esquivar las exigencias de la aduana, lo que obligo al representante de Australia a desviarse a su país de origen, Italia, para abastecerse de materia prima, según relató al recoger el galardón.

El subcampeonato mundial ha sido para Noruega por la tapa del cocinero Oyvind Boe Dalev ('La reina del Mar'), una tartaleta crujiente hecha a base de harina y cerveza artesanal de las islas Lofoten, rellena de carne de cangrejo y calabacín.

El chef Alejandro San José, del restaurante Habano Taquería, entró en la historia de esta cita culinaria al ganar por segunda vez el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, en 2021 y ahora en 2025 con 'Milpa', un bocado que representa la hermandad culinaria entre México y España.

San José ha presentado un guiso de lechazo sobre un anillo de maíz relleno de salsa mexicana (chintextle), que depositó ante el jurado sobre una base circular con el dibujo de la Piedra del Sol, en alusión a la piedra del calendario azteca que se conserva en el Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México.

La presidenta del jurado internacional, la tailandesa Chef Pam (Pichaya Soontornyayanakij), destacó su sorpresa por haber podido conocer "en tan poco tiempo la cultura, historia y hospitalidad" de España haber podido aprender a través de un concurso que "ha supuesto una gran oportunidad" en su vida.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, lanzó el desafío de extender este certamen internacional con la celebración de un concurso en cada continente: "América con México, Asia con Malasia e India, Europa con Valladolid, ¿y por qué no en África?, un reto que entre todos podemos conseguir".

De esta manera, los primeros clasificados podrían competir todos los años en Valladolid dentro de cada edición del Campeonato Mundial de Tapas, como si de una fase previa se tratase, añadió.

El XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas se ha celebrado este lunes y martes pasados con cuarenta y seis aspirantes de las diecisiete regiones españolas, mientras que al IX Campeonato Mundial han concurrido este miércoles dieciséis cocineros de cinco continentes.