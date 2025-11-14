Linares (Jaén) vuelve al tablero mundial del ajedrez

Durante una semana, el eco de los relojes y el silencio concentrado de las jugadoras volverá a llenar de vida una ciudad que respira ajedrez desde hace más de medio siglo desde que el empresario Luis Rentero Suárez, fallecido en 2015, decidiera organizar el mítico Ciudad de Linares.

Porque hablar de Linares es hablar de historia viva del tablero. Durante más de dos décadas, el legendario Torneo Internacional Ciudad de Linares fue considerado el “Wimbledon del ajedrez”, escenario de partidas memorables entre Kasparov, Anand, Karpov, Topalov, Kramnik o Carlsen. Aquellos encuentros convirtieron a esta ciudad en sinónimo de excelencia.

Hoy, con el Mundial femenino, esa llama se reaviva con fuerza, después de que en los últimos años se hayan celebrado distintos Campeonatos de España, individuales y por clubes, además del Iberoamericano. El ajedrez femenino, cada vez más visible y competitivo, encuentra en Linares un escenario importante para seguir creciendo.

El evento no solo coronará al mejor equipo nacional del mundo, sino que servirá como escaparate para jóvenes talentos y como homenaje al espíritu de cooperación que define esta disciplina. En los tableros se cruzarán generaciones y estilos: la precisión china frente a la creatividad georgiana, la solidez europea ante la inspiración latinoamericana.

La ciudad, que cumple 150 años desde que se le otorgó el título, trabaja en recuperar el prestigio y el Mundial es una excelente oportunidad Linares para promocionarla en el ámbito internacional y para generar riqueza en el tejido comercial. Se espera una presencia de unas 200 personas entre las 12 delegaciones que compiten, jueces y directivos de la Federación Internacional de Ajedrez, que han ocupado dos hoteles con la mayoría de sus plazas. El impacto económico no se ha estimado aún de forma oficial, pero se puede acercar a los 100.000 euros e incluso superarse, si se disparan las compras en los comercios, porque el éxito en el hospedaje está asegurado.

Los equipos confirmados representan lo más selecto del panorama internacional: Georgia, vigente campeona; Kazakistán y Francia, sus acompañantes en el podio de 2023; además de Estados Unidos, China, Ucrania, Perú, Argelia, India, el combinado FIDE, donde compiten las ajedrecistas rusas, España, anfitriona, y Uzbekistan, equipo elegido por el presidente de la Federación Internacional.

El formato, ágil y moderno, dividirá a las selecciones en dos grupos de seis. Solo las dos mejores de cada grupo alcanzarán las semifinales, antesala de la gran final. El control de tiempo, con 45 minutos más 30 segundos por jugada, garantiza partidas vivas, dinámicas y llenas de emoción. En este ritmo intermedio, entre la reflexión y el vértigo, se medirá no solo la fuerza del cálculo, sino también la sangre fría, el temple y la capacidad de trabajar en equipo.

Para Georgia, campeona en la última edición celebrada en Bydgoszcz (Polonia), el reto será defender su corona frente a un grupo de aspirantes que no oculta su ambición. China, con cuatro títulos en su palmarés, llega dispuesta a recuperar el trono que durante años consideró suyo. Ucrania y Francia presentan escuadras sólidas, mientras que India, cada vez más pujante en el ajedrez femenino, aparece como candidata natural a las sorpresas. España, apoyada por su público y por la magia del escenario, buscará convertir la ilusión en resultados.

La organización corre a cargo de la Federación Española de Ajedrez, con el respaldo del Ayuntamiento de Linares, el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucía. “Me entusiasma que el campeonato se celebre en Linares. La ciudad es famosa por su rica tradición ajedrecística; sin embargo, no se trata solo del pasado, sino también del presente y del futuro”, declaró Emil Sutovsky, director general de la FIDE.