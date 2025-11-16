Linares inaugura el Mundial Femenino con un grupo complicado para España

El equipo anfitrión presenta una media Elo de 2.339 puntos y estará liderado por Sarasadat Khademalsharieh en el primer tablero. Entre sus rivales está el de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), formado por jugadoras rusas, claro favorito con una media de 2.496 puntos y la gran maestro Aleksandra Goryachkina al frente.

Estados Unidos, con el empuje de la joven Carissa Yip y un promedio de 2.406, Kazakistán, liderado por la Bibisara Assaubayeva (2.381); Azerbaiyán, que entra en el campeonato tras la retirada de Argelia por problemas de visado y que llega con una media de 2.366 encabezada por la Ulviyya Fataliyeva, y Perú, con 2207 de promedio y la experimentada Deysi Cori en el primer tablero, son los otros rivales de España.

El grupo B se presenta también muy competitivo, marcado por dos hechos clave: el regreso de la gran maestro Hou Yifan al frente de la selección de China y la presencia del vigente campeón mundial, Georgia, que llega con una media de 2.430 y Nino Batsiashvili liderando un equipo equilibrado y con experiencia.

China, con una media Elo de 2473, aparece reforzada por la vuelta de Hou Yifan, cuatro veces campeona del mundo, lo que añade un componente de enorme interés deportivo al campeonato.

El grupo se completa con Ucrania (2.399), dirigida por la Yuliia Osmak; Francia (2.353); Uzbekistán (2.336) e India (2.334), dos selecciones especialmente jóvenes llamadas a aprovechar este escenario para acelerar su progresión internacional.

Con todos los equipos ya en la ciudad andaluza y la emoción creciendo en la ciudad, Linares se prepara para vivir jornadas decisivas en un campeonato marcado por el retorno de grandes figuras, el intento de Georgia por defender la corona mundial y el desafío de España ante algunos de los rivales más fuertes del panorama internacional.