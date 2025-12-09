Maduro asegura que producción pesquera aumentó en Venezuela pese a misiles contra lanchas

Caracas, 9 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la producción pesquera aumentó en el país pese a los misiles que ha lanzado Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.