La FIDE readmite a los equipos juveniles de Rusia y Bielorrusia en torneos oficiales

Una de las resoluciones fue presentada por la Federación Rusa de Ajedrez y la otra por el Consejo de la FIDE y ambos textos se apoyan en las decisiones y recomendaciones más recientes del Comité Olímpico Internacional (COI) y, en particular, en la postura adoptada por la Cumbre Olímpica, que reafirma el derecho de los atletas jóvenes a acceder al deporte internacional sin interferencias políticas.

La resolución del Consejo de la FIDE subraya que los deportistas juveniles con pasaporte ruso o bielorruso ya no deben tener restringida su participación en competiciones internacionales de su categoría, tanto en disciplinas individuales como por equipos.

Asimismo, establece que en estos eventos juveniles deben aplicarse los protocolos estándar de las federaciones internacionales en materia de banderas, himnos, uniformes y otros símbolos, siempre que las federaciones nacionales estén al día en sus obligaciones. Estos principios también se recomiendan para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

La asamblea general aprobó ambas resoluciones en votaciones separadas, reflejando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad ajedrecística. La propuesta de la Federación Rusa de Ajedrez obtuvo 61 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones, mientras que la del Consejo de la FIDE fue respaldada por 69 delegados, con 40 votos en contra y 15 abstenciones.

Tras la votación, surgieron dudas sobre la aplicación simultánea de ambos textos. El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, aclaró que las dos resoluciones son válidas y expresan la voluntad mayoritaria de la Asamblea.

En consecuencia, el consejo de la FIDE aplicará de forma inmediata los puntos de consenso, en línea con las directrices del COI y la Cumbre Olímpica.

En lo que respecta específicamente a las categorías juveniles y júnior, la decisión implica la admisión de los equipos de Rusia y Bielorrusia en los torneos oficiales de la FIDE y la autorización para competir bajo sus símbolos nacionales.

La cuestión del uso de banderas e himnos en competiciones de adultos queda pendiente de nuevas consultas con el COI, mientras que para los jóvenes la reincorporación es efectiva de manera inmediata.