Carlsen se queda a las puertas del pleno de victorias en las rápidas del Mundial de Doha

Carlsen lidera la tabla junto a Erigaisi, ambos con 4 puntos. Ambos con cuatro victorias y una tabla. están Los doce siguientes están con 3,5 puntos, entre los que se encuentran el joven Gukesh.

El nº1 del mundo comenzó con victoria este viernes los Mundiales de ajedrez de rápidas al imponerse al ruso Avd Arturovich; al Eduardo Iturrizaga, el venezolano federado español y subcampeón de Europa en la modalidad rápida; y a David Antón, actual campeón absoluto de España 2025. Terminó en tablas con Eigaisi, en una partida ajustada que se resolvió tras 101 movimientos, la partida más larga de Carlsen de la jornada.

Antón tampoco pudo vencer al noruego; en una partida que terminó en derrota en tan sólo 28 movimientos, la última del día tras vencer al italiano Lorenzo Lodici.

El ruso Ian Nepomniachtchi, que comparte con Carlsen el título de campeón mundial de Blitz, cerró una jornada con tablas en las tres últimas rondas y dos victorias contra el iraní Bardiya Daneshvar y el georgiano Giga Quparadze.

El actual campeón, el ruso Volodar Murzin, no empezó con buen pie al ganar a su compatriota Rudik Makarian. Con dos victorias y tres derrotas, está situado en la posición 194, con un punto en la clasificación.

El argentino Faustino Oro, considerado, a sus doce años, una de las promesas del ajedrez mundial, empezó el campeonato con tablas ante el cubano Leinier Domínguez Pérez y el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov. El día terminó para Oro con dos tablas, dos derrotas y una victoria.

Por su parte, Gukesh Dommaraju, el joven indio de 19 años, actual campeón del mundo de ajedrez, consiguió cuatro victorias y unas tablas contra el canadiense Shawn Rodrigue-Lemiueux.

En el femenino, la china Jiner Zhu ocupa el primer puesto con cuatro puntos. En la quinta ronda se enfrentará a la rusa Aleksandra Goryachkina, la tercera en el ránking con un ELO de 2505 y una de las favoritas.

La vigente campeona de blitz, la china Ju Wenjun, cerró la segunda jornada con dos victorias y dos tablas.

Este sábado y el domingo se jugarán las partidas rápidas en Doha con un total de 13 rondas en tres días para el abierto y 11 para el femenino. El 29 y el 30 de diciembre serán de blitz.