Peña encabeza inicio de fiestas patrias por los 215 años de la independencia de Paraguay

Acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos, y de su gabinete ministerial, el mandatario, que asumió el poder en agosto de 2023, presidió el acto de izamiento del pabellón nacional en el Palacio de López, sede del Ejecutivo.

En ese mismo evento, se dispararon 21 salvas mientras aviones de ataque ligero Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya sobrevolaron el Palacio y parte de la ciudad de Asunción, la capital del país.

Acto seguido, Peña encabezó un acto de homenaje a los próceres del país con una ofrenda floral en el Panteón Nacional.

"Algunos dicen que somos un país chico, se equivocan, somos una nación que nunca se achicó ante la adversidad. Que siempre se levantó. Que lleva en su gente una fuerza única en el mundo. En sus 215 años de vida independiente, Paraguay ha demostrado una y otra vez de qué está hecho. Y lo sigue demostrando hoy", dijo más temprano el gobernante en su cuenta de la red social X.

Los actos oficiales incluyen un tedeum en la Catedral Metropolitana de Asunción, encabezado por el cardenal Adalberto Martínez, y posteriormente un desfile militar a lo largo de la Avenida Costanera de la capital, que bordea el río Paraguay.

Los actos recuerdan la revolución que un grupo de próceres paraguayos encabezó entre el 14 y 15 de mayo de 1811 para declarar, sin derramamiento de sangre, su independencia de España.

La semana pasada, la Secretaría Nacional de Cultura anunció que las fiestas patrias tendrán una nutrida agenda de eventos culturales en todo el país.