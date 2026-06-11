Lego convierte la Sagrada Familia de Barcelona en el set con más piezas de su historia

La basílica, que este 2026 alcanzó los 172'5 metros de altura con la Torre de Jesús -recientemente bendecida por el papa León XIV-, lo que la sitúa como la iglesia más alta del mundo, atrae cerca de cinco millones de visitantes al año.

Con esta réplica, los seguidores de Lego tendrán la oportunidad de unir su pasión por las construcciones de juguete con el monumento arquitectónico.

En declaraciones a EFE, algunos aficionados que se acercaron a la tienda oficial barcelonesa valoraron como "impresionante" la maqueta y los más atrevidos afirmaron que tienen ganas de "armar el set", que tiene un precio de 749,99 euros.

Con el objetivo de ser lo más fiel posible al templo ideado por Gaudí, Lego fue renovando este set a medida que la construcción evolucionaba hasta llegar a este año, cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto, incluyendo la Torre de Jesús.

Una de las aficionadas a los 'bricks' que se acercó a la tienda reconoció a EFE que es "tremenda" la similitud entre la iglesia y la maqueta: "Conocí ayer la Sagrada Familia y la veo aquí en Lego y digo 'es igual a lo que acabo de ver'. Con cada detalle y la cruz que pusieron ahora, me parece hermosa".

No obstante, el set no podrá comprarse hasta el próximo 1 de noviembre y, por ahora, aquellos interesados en construir la réplica pueden reservarla.

El kit de la Sagrada Familia forma parte de una línea de la empresa llamada 'Lego Architecture', un conjunto de 'kits' de construcción que recrean algunos de los edificios y monumentos más famosos del mundo, como Notre Dame de París, la Gran Pirámide de Guiza de Egipto, la Fontana di Trevi de Roma o la Estatua de la Libertad de Nueva York.