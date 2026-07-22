Dos ex grandes ligas en la nómina de Panamá para torneo de béisbol de Santo Domingo 2026

Ciudad de Panamá, 22 jul (EFE).- Panamá presentó este miércoles la nómina definitiva de 24 peloteros con la que disputará el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se celebrará del 31 de julio al 7 de agosto, que incluye a dos ex grandes ligas.