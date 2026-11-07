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Estilo de vida
07 de noviembre de 2026 - 16:35

Sedentarismo masculino: qué cambios físicos y metabólicos provoca

Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino.
Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino.Shutterstock

Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino. Lejos de ser un proceso neutral, el paso del entrenamiento regular al sedentarismo altera el metabolismo, la masa muscular y la salud cardiovascular en cuestión de días.

Por ABC Color
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Comprender estos cambios permite dimensionar cómo el cuerpo humano responde a la inactividad y por qué mantener el movimiento es clave para la salud a largo plazo.

Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino.
Lejos de ser un proceso neutral, el paso del entrenamiento regular al sedentarismo altera el metabolismo, la masa muscular y la salud cardiovascular en cuestión de días.

Uno de los primeros sistemas en resentir la pausa del ejercicio es el metabolismo energético. Durante la actividad física, los músculos consumen glucosa de manera eficiente sin depender exclusivamente de la insulina.

Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino.
En periodos de inactividad la capacidad mitocondrial para quemar ácidos grasos se ralentiza, favoreciendo el almacenamiento de triglicéridos a nivel visceral y hepático.
  • Disminución del GLUT4: las proteínas transportadoras de glucosa disminuyen su actividad en reposo, lo que reduce la capacidad celular para procesar los azúcares en sangre.
  • Resistencia transitoria: en apenas dos semanas de inactividad, la sensibilidad a la insulina puede caer significativamente, elevando los niveles de glucemia postprandial.
  • Oxidación de grasas: la capacidad mitocondrial para quemar ácidos grasos se ralentiza, favoreciendo el almacenamiento de triglicéridos a nivel visceral y hepático.

Lea más: La crisis de la mediana edad masculina: qué cambia en el cuerpo y en la mente después de los 40

Atrofia muscular y caída del VO2 máx

El tejido muscular responde rápidamente a los estímulos, tanto para crecer como para atrofiarse ante la falta de uso, un fenómeno conocido clínicamente como desentrenamiento.

Abandonar de forma repentina o paulatina la actividad física desencadena una serie de respuestas fisiológicas inmediatas en el organismo masculino.
El tejido muscular responde rápidamente a los estímulos, tanto para crecer como para atrofiarse ante la falta de uso, un fenómeno conocido clínicamente como desentrenamiento.
  • Pérdida de masa magra: sin la tensión mecánica del entrenamiento de fuerza, la síntesis de proteínas musculares disminuye, lo que se traduce en una pérdida gradual de volumen y tono muscular a partir de las tres semanas.
  • Reducción del VO2 máximo: la capacidad aerodinámica y cardiovascular desciende drásticamente. El volumen de sangre que el corazón bombea por minuto se reduce debido a una menor eficiencia del miocardio, lo que genera fatiga ante esfuerzos cotidianos leves.

Lea más: ¿Se puede ralentizar el deterioro físico que viene con la edad?

Salud mental, estrés y modulación hormonal

El sistema nervioso central y el sistema endocrino también experimentan variaciones notables cuando se suspende la rutina de entrenamiento.

  • Variaciones en el estado de ánimo: el ejercicio estimula la liberación de endorfinas y neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Su ausencia suele correlacionarse con un incremento en la percepción del estrés diario y episodios de ansiedad leve.
  • Fluctuaciones hormonales: en hombres, periodos prolongados de sedentarismo pueden asociarse con desajustes sutiles en los niveles de testosterona libre, impactando de forma indirecta en la energía vital y en el rendimiento general.

Estrategias para mitigar el impacto del sedentarismo

Frente a una pausa obligatoria —ya sea por lesiones, exceso de trabajo o cambios estacionales—, la clave radica en evitar el reposo absoluto.

Lea más: Bastan solo unos minutos de actividad física intensa para mejorar la salud

Adoptar el concepto de “pausas activas”, caminar al menos 7.000 pasos diarios y mantener estímulos de fuerza breves pero constantes ayuda a preservar la sensibilidad metabólica y previene el deterioro acelerado de la masa muscular, amortiguando los efectos negativos de la inactividad en el organismo masculino.

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