La candidata dominicana a Miss Universo 2026 llega a Puerto Rico tras su accidente

Núñez, de 28 años, arribó a la isla caribeña después de recibir autorización médica para efectuar el viaje, según indicaron los organizadores de la cita en un comunicado.

Antes de su traslado, Núñez completó un período de 48 horas de seguimiento clínico, conforme a las indicaciones de su equipo médico.

La candidata tenía previsto viajar a Puerto Rico ayer, domingo, pero su traslado fue pospuesto tras el accidente que sufrió la noche del 6 de noviembre en Santo Domingo.

En el vehículo también viajaba la directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, quien también recibió el alta médica para viajar este lunes a Puerto Rico.

Ambas se encuentran en condición estable, al igual que las demás personas involucradas en el accidente.

Núñez es graduada de Psicología y es modelo internacional.

República Dominicana tiene un título de Miss Universo, conquistado por Amelia Vega en la edición de 2003 en Panamá.

Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza el día 24 de este mes, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.