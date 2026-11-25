Se trató de la tercera edición de las Jornadas de Gastronomía y Vinos de España, organizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ecuador junto a la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, y que contó este año con Extremadura como invitada especial.

La iniciativa congregó a catorce empresas importadoras ecuatorianas que exhibieron una amplia variedad de embutidos, conservas, aceitunas y aceites españoles.

En la cita culinaria participaron marcas como Marqués de Riscal, Mar de Frades, Estrella Galicia, Dibeal, El Coto de Rioja, Muga, Irati, Jácome y Ortiz y El Español, entre otros.

"Se trata de acercar al público ecuatoriano a las delicias de la gastronomía y los vinos de España", dijo a EFE el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, quien destacó la presencia en esta edición de un grupo de empresarios procedentes de Extremadura.

Por su parte, el consejero económico y comercial de la Embajada de España en Ecuador, Manuel Mora, explicó que buscan que la feria "se aleje de los eventos dirigidos al consumidor final y se centre en el publico profesional", por lo que está especialmente orientada a representantes de hoteles, restaurantes y cafeterías interesados en conocer la oferta de los principales importadores de productos españoles.

La jornada comenzó con una cata dirigida a sumilleres profesionales para explotar la diversidad vinícola de España y su variedad de uvas. Además, hubo un espectáculo de cocina en directo y otro de flamenco.