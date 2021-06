Parada 98: Boy George, el controversial de la “New Romantic” de los 80

George Alan O’Dowd, conocido artísticamente como Boy George, cumplió 60 años en plena actividad musical. Si bien su voz ya no es la misma que dominó los años 80 junto a Culture Club, logró escapar del escándalo y superar adicciones. Junto a Culture Club, se convirtió en referente de la New Romantic, interpretando canciones pop con influencias Soul y Reggae. Se consolidó con los éxitos Do You Really Want To Hurt Me?, Karma Chameleon, y la reversión Everything I Own. Además se destaca The Crying Game, que formó parte de la película del mismo nombre.