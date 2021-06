Parada 98: Prince, príncipe de la lluvia púrpura

Prince Rogers Nelson, conocido a nivel mundial como Prince, habría cumplido 63 años el 7 de junio. Músico, multiinstrumentista, cantante, compositor, actor, productor, se convirtió en uno de los pioneros del conocido como “Sonido Minneapolis”, combinando géneros como el Rock, el Pop, el Funk, el R&B y el Jazz. Voz icónica por sus falsetes, manejo magistral de la guitarra y una extravagante perfomance escénica. Sus canciones, Purple Rain, Kiss, When Doves Cry o I Wanna Be Your Lover, son parte de su legado mágico. Además compuso Manic Monday y Nothing Compares 2 U, popularizados por The Bangles y Sinead O’Connor.